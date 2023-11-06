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Тарасова: ОКР не стоит рассчитывать на положительное решение CAS

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).
Тарасова: ОКР не стоит рассчитывать на положительное решение CAS
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Думаю, на что-то хорошее нам рассчитывать нечего», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство.

МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Валентина Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.

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