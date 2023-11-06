Тарасова: ОКР не стоит рассчитывать на положительное решение CAS

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о шансах на удовлетворение Спортивным арбитражным судом (CAS) апелляции Олимпийского комитета России (ОКР) на решение о приостановке членства в Международном олимпийском комитете (МОК).

globallookpress.com

© Komsomolskaya Pravda