Тарасова: ОКР не стоит рассчитывать на положительное решение CAS
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«Думаю, на что-то хорошее нам рассчитывать нечего», — цитирует Тарасову ТАСС.
Напомним, что ОКР просит отменить решение МОК и восстановить своё полноправное членство.
МОК 12 октября приостановил членство ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организации ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее Валентина Родионенко заявила, что в CAS будут тянуть время при рассмотрении апелляции ОКР.