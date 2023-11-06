Михель рассказал о травмах руки после поединка с Давудовым

Участник летних Олимпийских игр 2016 года Серж Михель рассказал, почему после поединка с Наимом Давудовым у него долго не заживали руки.

«Во время поединка получил два перелома. На левой образовалась трещина на кости среднего пальца, а на правой — безымянного. Но я узнал об этом не сразу. Смещения не было, поэтому поначалу ничего не заметил. Но, когда приехал домой, начал беспокоиться, поскольку опухоль долго не спадала. Решил обратиться к врачу. Сделали рентген и увидели, насколько всё плохо. Сразу сказал: не могу сейчас носить два гипса. Как оказалось, это не обязательно. Если ничего не делать руками, всё само заживёт. А что там ими сделаешь? Даже шнурки завязать не мог. В итоге всё срослось, и теперь потихоньку готовлюсь к следующей схватке, чтобы такое ещё раз не повторилось», — сказал он в интервью RT.

Ранее Серж Михель рассказал о переезде своей семьи с Сахалина в Германию.