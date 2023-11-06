Михель — о травмах в боях на голых кулаках: если говорить про голову, то бокс опаснее
«Это ещё вопрос, что больше может навредить здоровью. Если мы говорим про голову, то бокс куда хуже. Ты проводишь 10—12 раундов по три минуты, и тебе перчатками всё это время стучат по ней.
Здесь же легко получить сечку, но она заживает через неделю, и опять можно драться. Да, много крови, чаша весов может быстро склониться в другую сторону. Но это как раз интересно и привлекает людей», — заявил он в интервью RT.
Ранее Михель рассказал о травмах руки после поединка с Давудовым.