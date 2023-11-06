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Михель — о травмах в боях на голых кулаках: если говорить про голову, то бокс опаснее

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Участник летних Олимпийских игр 2016 года Серж Михель высказался о травмоопасности боёв на голых кулаках.

«Это ещё вопрос, что больше может навредить здоровью. Если мы говорим про голову, то бокс куда хуже. Ты проводишь 10—12 раундов по три минуты, и тебе перчатками всё это время стучат по ней.

Здесь же легко получить сечку, но она заживает через неделю, и опять можно драться. Да, много крови, чаша весов может быстро склониться в другую сторону. Но это как раз интересно и привлекает людей», — заявил он в интервью RT.

Ранее Михель рассказал о травмах руки после поединка с Давудовым.

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