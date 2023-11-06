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Гендиректор ФХР: Китай примет участие в Кубке Первого канала

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Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов высказался о возможном приглашении Китая на турниры в России.
Гендиректор ФХР: Китай примет участие в Кубке Первого канала
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Китай примет участие в Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. У них сейчас происходит переосмысление ценностей. К сожалению, на этом уровне Китай сейчас вряд ли сможет на равных конкурировать с нашими ребятами, а проводить матчи, в которых результат игры будет понятен заранее, мы не хотим. В прошлом году провели тур сборной по разным городам. Мы хотим продолжать эту работу», — приводит слова Курбатова корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что сборная России U-18 по хоккею победила команду U-20 в финале Кубка Будущего.

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