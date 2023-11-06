RT в Telegram
Подпишись

Гендиректор ФХР: Кубок Будущего — радость для зрителей и популяризация хоккея

Короткая ссылка
Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал проведение турнира «Кубок Будущего».
Гендиректор ФХР: Кубок Будущего — радость для зрителей и популяризация хоккея
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы очень довольны, прекрасное зрелище, отличная возможность для ребят поиграть. Страсти на льду кипели. Мы рады, что нам удаётся организовывать подобные турниры и давать игровую практику ребятам. Хорошо, что матчи посетило много зрителей. Для нас важно, чтобы ребята попадали в сборную, ведь им нужны дополнительные матчи. Такие турниры — радость для зрителей, популяризация хоккея и поддержание духа сборной в тех условиях, которые у нас есть сейчас. Наши команды не играют на чемпионатах мира. Поэтому мы боремся, мы делаем всё возможное, чтобы международные игры были», — приводит слова Курбатова корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что сборная России U-18 по хоккею победила команду U-20 в финале Кубка Будущего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить