Гендиректор ФХР: Кубок Будущего — радость для зрителей и популяризация хоккея

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов прокомментировал проведение турнира «Кубок Будущего».

«Мы очень довольны, прекрасное зрелище, отличная возможность для ребят поиграть. Страсти на льду кипели. Мы рады, что нам удаётся организовывать подобные турниры и давать игровую практику ребятам. Хорошо, что матчи посетило много зрителей. Для нас важно, чтобы ребята попадали в сборную, ведь им нужны дополнительные матчи. Такие турниры — радость для зрителей, популяризация хоккея и поддержание духа сборной в тех условиях, которые у нас есть сейчас. Наши команды не играют на чемпионатах мира. Поэтому мы боремся, мы делаем всё возможное, чтобы международные игры были», — приводит слова Курбатова корреспондент RT.

Ранее сообщалось, что сборная России U-18 по хоккею победила команду U-20 в финале Кубка Будущего.