Гендиректор ФХР: Кубок Будущего — радость для зрителей и популяризация хоккея
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«Мы очень довольны, прекрасное зрелище, отличная возможность для ребят поиграть. Страсти на льду кипели. Мы рады, что нам удаётся организовывать подобные турниры и давать игровую практику ребятам. Хорошо, что матчи посетило много зрителей. Для нас важно, чтобы ребята попадали в сборную, ведь им нужны дополнительные матчи. Такие турниры — радость для зрителей, популяризация хоккея и поддержание духа сборной в тех условиях, которые у нас есть сейчас. Наши команды не играют на чемпионатах мира. Поэтому мы боремся, мы делаем всё возможное, чтобы международные игры были», — приводит слова Курбатова корреспондент RT.
Ранее сообщалось, что сборная России U-18 по хоккею победила команду U-20 в финале Кубка Будущего.