RT в Telegram
Подпишись

В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона

Короткая ссылка
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 14-го тура чемпионата России по футболу.
В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», — цитирует Андреева СЭ.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:1. После игры Карпин заявил, что поле помешало его команде выиграть.

Таким образом, «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ростов» — на десятой позиции (17 баллов).

Ранее в «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить