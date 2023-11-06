В «Оренбурге» резко ответили Карпину на критику стадиона

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на слова главного тренера «Ростова» Валерия Карпина после матча 14-го тура чемпионата России по футболу.

«Ему виднее, что помешало его команде. Не я это сказал. У него то размер поля маленький, то газон не тот. Меня в нашем футболе уже никакие слова не удивляют», — цитирует Андреева СЭ.

Встреча в Оренбурге на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 1:1. После игры Карпин заявил, что поле помешало его команде выиграть.

Таким образом, «Оренбург» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Ростов» — на десятой позиции (17 баллов).

Ранее в «Оренбурге» заявили, что обратятся в ЭСК РФС после матча с «Ростовом».