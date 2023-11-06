Пономарёв: «Спартак» провёл великолепный второй тайм в матче с «Локомотивом»
- РИА Новости
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«Красно-белые провели великолепный второй тайм. Я считаю, что у них хорошие перспективы с такой игрой, они могут занять призовое место в чемпионате», — цитирует Пономарёва Betonmobile.
Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил Хлусевич (38-я).
Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.
Ранее Квинси Промес заявил, что в перерыве матча с «Локомотивом» было горячо, жёстко поговорили.