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Пономарёв: «Спартак» провёл великолепный второй тайм в матче с «Локомотивом»

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Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв оценил игру «Спартака» в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом».
Пономарёв: «Спартак» провёл великолепный второй тайм в матче с «Локомотивом»
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Красно-белые провели великолепный второй тайм. Я считаю, что у них хорошие перспективы с такой игрой, они могут занять призовое место в чемпионате», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

Игра на «РЖД Арене» завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил Хлусевич (38-я).

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее Квинси Промес заявил, что в перерыве матча с «Локомотивом» было горячо, жёстко поговорили.

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