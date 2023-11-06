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Навка рассказала, что тренер Линичук разбила их дуэт с Костомаровым

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала, почему их дуэт с Романом Костомаровым распался в первый раз.
Навка рассказала, что тренер Линичук разбила их дуэт с Костомаровым
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Тренер Линичук разбила наш дуэт, она уговорила Романа встать в пару с Семенович. Я времени не теряла и родила дочку, но потеряла все надежды стать олимпийской чемпионкой», — цитирует Навку РИА Новости.

Она также рассказала, что позже Костомаров извинился за своё поведение.

С 2000 года пара вновь стала кататься вместе под руководством Александра Жулина. На Олимпийских играх — 2006 в Турине дуэт выиграл золотую медаль.

Ранее Татьяна Навка поддержала идею Этери Тутберидзе проверить на детекторе лжи участников дела Камилы Валиевой.

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