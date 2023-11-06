Глушаков: у «Краснодара» есть все шансы обыграть «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром».

«У «Краснодара» в этом году хорошая команда: есть хорошие молодые футболисты и легионеры. Нас ждёт интересный матч. У них есть все шансы обыграть «Зенит», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 19:30 мск.

В настоящий момент краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Зенит» — второй (29).

Ранее сообщалось, что Джон Кордоба заявил о желании победить «Зенит».