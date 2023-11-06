В ОКР отметили важность взаимодействия со спортивными организациями дружественных стран

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) Родион Плитухин заявил о важности взаимодействия со спортивными организациями дружественных стран.

«Прямое двухстороннее сотрудничество между ОКР и национальными олимпийскими комитетами и иными структурами дружественных государств является одним из приоритетных направлений нашей международной деятельности.

ОКР считает приоритетным развитие международного спортивного сотрудничества через конкретные спортивные мероприятия», — приводит слова Плитухина пресс-служба ОКР.

В марте Международный олимпийский комитет огласил рекомендации по допуску россиян к участию в международных соревнованиях, которые включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражающих поддержку СВО.

Ранее сообщалось, что Богословская считает, что МОК должен одинаково относиться к атлетам из всех стран.