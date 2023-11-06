Чернов: я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о российском футболисте «Монако» Александре Головине.

«Пора ему идти на повышение? Он опять забил — порадуемся. А про повышение — это, конечно, дело Саши. Готов ли Головин к «Ливерпулю»? На самом деле, я сам готов отвезти Головина в «Ливерпуль». Если прибавит, то поедет туда: не обязательно в «Ливерпуль», можно и в любую другую команду», — приводит слова Чернова Sport24.

Накануне Головин забил и сделал результативную передачу в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу с «Брестом».

У него пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24.

РанееДенис Закария высказался о россиянине Александре Головине.