Джокович: собираюсь побить все возможные рекорды

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ставит перед собой цель превзойти рекорд по количеству побед на турнирах ATP.

«Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то всё возможно. Почему бы мне не попытаться? Сейчас у меня на 12 побед меньше, но впереди есть ещё несколько лет. Собираюсь побить все возможные рекорды. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сказать и признать это», — приводит слова Джоковича Kurir.

Накануне Джокович победил на турнире серии «Мастерс» в Париже. Таким образом, 36-летний серб выиграл 40-й «Мастерс» и 97-й титул в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Рекорд принадлежит Джимми Коннорсу (109).

Ранее Джокович признался, что Рублёв продемонстрировал очень уверенную игру в полуфинальном матче в Париже.