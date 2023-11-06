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Джокович: собираюсь побить все возможные рекорды

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Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что ставит перед собой цель превзойти рекорд по количеству побед на турнирах ATP.
Джокович: собираюсь побить все возможные рекорды
  • AP
  • © Frank Franklin II

«Что касается рекорда по количеству выигранных турниров ATP, то всё возможно. Почему бы мне не попытаться? Сейчас у меня на 12 побед меньше, но впереди есть ещё несколько лет. Собираюсь побить все возможные рекорды. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы сказать и признать это», — приводит слова Джоковича Kurir.

Накануне Джокович победил на турнире серии «Мастерс» в Париже. Таким образом, 36-летний серб выиграл 40-й «Мастерс» и 97-й титул в карьере на турнирах ATP в одиночном разряде.

Рекорд принадлежит Джимми Коннорсу (109).

Ранее Джокович признался, что Рублёв продемонстрировал очень уверенную игру в полуфинальном матче в Париже.

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