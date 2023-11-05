Пруцев расстроен, что не удалось удержать победу в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев заявил, что красно-белые были способны удержать победный счёт в московском дерби с «Локомотивом».

«Конечно, хотели победить, дерби всё-таки. Вдесятером было тяжело, но всё равно были моменты, могли забивать и выигрывать этот матч. Расстроены, что не получилось взять три очка», — цитирует Пруцева «Матч ТВ».

При этом он признался, что на второй тайм футболисты «Спартака» вышли заряженные.

«Один за всех и все за одного. К сожалению, не вышло», — добавил Пруцев.

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча с «Локомотивом».