Сулейманов пошутил, что побьёт Рыбчинского за промах в игре со «Спартаком»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов в шутку заявил, что полузащитник Дмитрий Рыбчинский получит взбучку от одноклубников за упущенный голевой момент в матче 14-го тура со «Спартаком».

«Там не хватило точности в завершении. 90% должен был быть гол. Что скажем ему? Начнём бить его (смеётся). Его можно только подбодрить, чтобы в следующем матче он ударил щекой», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

Встреча проходила на «РЖД Арене» и завершилась со счётом 1:1. В составе хозяев забитым мячом на 64-й минуте отметился нападающий Артём Дзюба. У гостей гол на счету полузащитника Антона Зиньковского (53-я). В первом тайме красную карточку получил защитник «Спартака» Даниил Хлусевич.

Железнодорожники набрали 21 очко и поднялись на седьмое место в турнирной таблице. Красно-белые также имеют 21 очко и занимают пятую строчку.

Ранее полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев признан лучшим игроком матча с «Локомотивом».