Гол и голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в Лиге 1
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Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Адольфа Хюттера.
Мячи забили Денис Закария (16-я минута), Александр Головин (69-я). Полузащитник сборной России также записал на свой счёт голевой пас.
У Головина пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24. Лучший показатель только у Килиана Мбаппе (десять очков).
«Монако» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Брест» (15) располагается на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (24).
Ранее сообщалось, что Головина признали лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд.