Гол и голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в Лиге 1

«Монако» на своём поле нанёс поражение «Бресту» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Луи II» завершилась со счётом 2:0 в пользу коллектива Адольфа Хюттера.

Мячи забили Денис Закария (16-я минута), Александр Головин (69-я). Полузащитник сборной России также записал на свой счёт голевой пас.

У Головина пять голов и две передачи (семь очков по системе «гол + пас») в Лиге 1 сезона-2023/24. Лучший показатель только у Килиана Мбаппе (десять очков).

«Монако» с 24 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Брест» (15) располагается на шестой позиции. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (24).

Ранее сообщалось, что Головина признали лучшим игроком «Монако» второй месяц подряд.