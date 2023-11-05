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Чухлов надеется, что Семак не по фамилиям будет выбирать состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Чухлов: Игроки «Зенита» не будут персонально опекать Кордобу или Сперцяна

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Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Чухлов надеется, что Семак не по фамилиям будет выбирать состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

«Полагаю, что у сине-бело-голубых будет определённый настрой на эту игру. Они прекрасно понимают, что их ожидает в случае поражения. Очень бы хотелось, чтобы Сергей Семак выбирал стартовый состав на эту встречу не по фамилиям, а по состоянию футболистов и их возможностям.

Игроки «Зенита» точно не будут персонально опекать Кордобу или Сперцяна, команда никогда так не играла. Но надо сделать всё возможное, чтобы лишить этих футболистов мяча за счёт своей агрессивности», — cказал Чухлов RT.

Ранее Чухлов похвалил футболистов «Краснодара» за игру в матче 14-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

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