Чухлов надеется, что Семак не по фамилиям будет выбирать состав «Зенита» на матч с «Краснодаром»

Бывший игрок санкт-петербургского «Зенита» Борис Чухлов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Полагаю, что у сине-бело-голубых будет определённый настрой на эту игру. Они прекрасно понимают, что их ожидает в случае поражения. Очень бы хотелось, чтобы Сергей Семак выбирал стартовый состав на эту встречу не по фамилиям, а по состоянию футболистов и их возможностям.



Игроки «Зенита» точно не будут персонально опекать Кордобу или Сперцяна, команда никогда так не играла. Но надо сделать всё возможное, чтобы лишить этих футболистов мяча за счёт своей агрессивности», — cказал Чухлов RT.

Ранее Чухлов похвалил футболистов «Краснодара» за игру в матче 14-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».