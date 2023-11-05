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«Гавр» с Кузяевым обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1

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«Гавр» в гостях нанёс поражение «Тулузе» в матче 11-го тура чемпионата Франции по футболу.
«Гавр» с Кузяевым обыграл «Тулузу» в матче Лиги 1
  • Gettyimages.ru

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу коллектива Луки Элснера.

У победителей дубль оформил Мохамед Байо (82-я и 95-я минуты). У проигравших отличился Тейс Даллинга (49-я).

Российский полузащитник команды из Нормандии Далер Кузяев провёл на поле всю игру, но не отметился результативными действиями.

«Гавр» с 14 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. «Тулуза» (11 очков) располагается на 14-й строчке. Лидирует в Лиге 1 «Пари Сен-Жермен» (24).

Ранее бывший полузащитник сборной России Александр Самедов признался, что был удивлён тем, что Далер Кузяев и Арсен Захарян летом перебрались в европейские клубы.

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