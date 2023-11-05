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Кордоба назвал сложным матч «Краснодара» с «Крыльями Советов» в РПЛ

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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кордоба назвал сложным матч «Краснодара» с «Крыльями Советов» в РПЛ
  • РИА Новости

«Мне кажется, что это была очень хорошая команда, которая очень хорошо владеет мячом, умеет играть. Поэтому они на той позиции, на которой находятся. Матч был сложный, но главное, что мы завоевали три очка», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 2:1.

«Быки» набрали 31 очко и поднялись на первое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда с 22 очками занимает третью строчку.

Ранее Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Краснодара».

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