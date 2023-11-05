Ивич заявил, что «Краснодар» ставит цель победить «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился ожиданиями от матча 15‑го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Цель «Краснодара» — победить «Зенит». Нам предстоит матч с сильной командой. Но я не знаю, что произойдёт на предстоящей встрече. Это будет игра за три очка как для нас, так и для соперника», — приводит слова Ивича сайт «Матч ТВ».

Встреча «Краснодара» с «Зенитом» состоится в субботу, 11 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

После 14 туров РПЛ «быки» набрали 31 очко и занимают первое место в турнирной таблице. Сине-бело-голубые с 29 баллами располагаются на второй строчке.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Крылья» в матче 14-го тура РПЛ.