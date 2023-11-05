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Сборная России U20 выиграла Кубок Будущего в формате «3 х 3» в Санкт-Петербурге

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Молодёжная сборная России до 20 лет выиграла проходящий в Санкт-Петербурге турнир «Кубок Будущего» в формате «3 х 3».
Сборная России U20 выиграла Кубок Будущего в формате «3 х 3» в Санкт-Петербурге
  • Gettyimages.ru

В финале турнира команда, возглавляемая Николаем Воеводиным, обыграла соотечественников из команды Россия U18, которую тренирует Александр Титов, со счётом 4:2.

На пути к финалу Россия U20 обыграла команду Казахстана U20 со счётом 7:0, а игроки из сборной России U18 взяли верх над Белоруссией U20 (6:4).

Бронзовые медали турнира завоевала Белоруссия, обыгравшая сверстников из Казахстана со счётом 5:1. 

Лучшим защитником турнира признан Никита Жихарев (Белоруссия), лучшим снайпером — Степан Звягин (Белоруссия), самым ценным игроком — Максим Великов, а лучшим голкипером — Евгений Волохин (Оба — Россия U20).

6 ноября в СК «Юбилейный» будут сыграны заключительные матчи турнира «Кубок Будущего» в формате «5 х 5».

Ранее молодёжная сборная России по футболу выиграла у Бразилии в товарищеском матче.

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