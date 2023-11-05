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Ловчев: не думаю, что Абаскаля уволят, если «Спартак» проиграет «Локомотиву»

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Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о возможном увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в случае поражения в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от столичного «Локомотива».
Ловчев: не думаю, что Абаскаля уволят, если «Спартак» проиграет «Локомотиву»
  • Gettyimages.ru

«Не думаю, что Абаскаля уволят, если «Спартак» проиграет «Локомотиву». Мода на эмоциональные решения была у Леонида Федуна, нынешние руководители спокойнее», — написал Ловчев в своём Telegram-канале.

По его мнению, 34-летнего испанца могут уволить весной.

«На мой взгляд, стоит дать время до конца чемпионата, а потом делать выводы», — заявил он.

Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября, и начнётся в 19:30 мск. Игра пройдёт на «РЖД Арене» в Москве.

После 13 туров РПЛ красно-белые набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице. Красно-зелёные с 20 баллами располагаются на восьмой строчке.

Ранее Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявил, что увольнение Абаскаля — последняя возможность для красно-белых спасти сезон.

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