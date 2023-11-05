В Госдуме призвали ФИФА вернуть российские команды к турнирам

Заместитель председателя комитета Государственной думы России по физической культуре и спорту Амир Хамитов обратился к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой вернуть российские команды в турниры.

«Обращаюсь к ФИФА с призывом вернуть российские клубы и сборную России к международным турнирам», — приводит РИА Новости слова из текста письма.

Депутат отметил, что команды из Израиля участвуют в международных турнирах, несмотря на конфликт с Палестиной.

«Израильские клубы продолжают выступления в еврокубках. Нужно дать такую же возможность командам из России. Призываю ФИФА во избежание очевидной политики двойных стандартов пересмотреть своё решение в отношении сборной России и российских клубов», — заявил он.

ФИФА отстранила команды из России от международных соревнований в феврале 2022 года.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино призвал Израиль и Палестину прекратить военные действия.