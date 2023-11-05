IIHF обсудит участие сборной Израиля в турнирах на заседании совета в ноябре

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация обсудит участие сборной Израиля в турнирах на заседании совета в ноябре.

«Обсудим участие сборной Израиля на наших турнирах в конце ноября. Мы ставим вопрос о безопасности наших соревнований, наших игроков, нашего персонала и официальных лиц», — приводит слова Тардифа «Спорт-Экспресс».

7 октября Израиль подвергся ракетной атаке из сектора Газа. При этом бойцы военного крыла палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

Ранее МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян.