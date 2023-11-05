Губерниев: я больше верю в «Локомотив» в матче против «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение касательно предстоящего матча 14-го тура чемпионата России с участием «Локомотива» и «Спартака».

«Говорить о ситуации в «Спартаке» нужно будет после матча с «Локомотивом». Если «Спартак» вдруг возьмёт и выиграет, в чём я сомневаюсь, значит, ситуация в клубе стала лучше. Но я больше верю в «Локомотив», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск.

После 13 туров РПЛ «Спартак» с 20 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тем же количеством очков занимает шестую строчку.

Ранее защитник «Спартака» Леон Классен рассказал о настрое внутри команды.