Личка: верю, что у Захаряна большое будущее в европейском футболе

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка верит, что у полузащитника Арсена Захаряна большое будущее в европейском футболе.

«Горжусь ли Захаряном? Да, конечно. Но я просто его болельщик. Что пожелать? Всегда буду повторять: держись, работай, будь спокоен, терпи. Дорога до успеха долгая. Конечно, верю, что у Арсена большое будущее в европейском футболе», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

«Реал Сосьедад» объявил о переходе российского игрока из «Динамо» 19 августа. Соглашение с Захаряном рассчитано до конца сезона-2028/29.

В текущем сезоне футболист сыграл за команду восемь матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее в «Реал Сосьедад» заявили, что Захарян находится в идеальном состоянии.