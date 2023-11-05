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Малыхин: Аспинэлл не сможет остановить Павловича

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Боец смешанных единоборств (MMA), чемпион One в двух весовых категориях Анатолий Малыхин высказал мнение касательно поединка между Сергеем Павловичем и Томом Аспинэллом.
Малыхин: Аспинэлл не сможет остановить Павловича
  • Gettyimages.ru

«Наконец-то Сергей дождался своего шанса, и думаю, что он его не упустит. Том — хороший боец. Я ему симпатизирую. Он для тяжеловеса — техничный, быстрый, думающий. Однако, я думаю, что в UFC сейчас Сергея некому останавливать — Аспинэлл не сможет этого сделать», — цитирует Малыхина «Спорт день за днём».

По его словам, что Павлович одержит победу над Аспинэллом решением судей. 

Поединок между бойцами состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Виталий Минаков выразил уверенность, что Павлович победит Аспинэлла.

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