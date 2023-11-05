Малыхин: Аспинэлл не сможет остановить Павловича
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«Наконец-то Сергей дождался своего шанса, и думаю, что он его не упустит. Том — хороший боец. Я ему симпатизирую. Он для тяжеловеса — техничный, быстрый, думающий. Однако, я думаю, что в UFC сейчас Сергея некому останавливать — Аспинэлл не сможет этого сделать», — цитирует Малыхина «Спорт день за днём».
По его словам, что Павлович одержит победу над Аспинэллом решением судей.
Поединок между бойцами состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.
Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.
Ранее Виталий Минаков выразил уверенность, что Павлович победит Аспинэлла.