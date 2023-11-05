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UFC в ближайшее время объявит о повторном бое Анкалаева с Уокером

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Ризван Магомедов, менеджер россиянина Магомеда Анкалаева, сообщил, что UFC в ближайшее время объявит о повторном поединке его клиента с Джони Уокером.
UFC в ближайшее время объявит о повторном бое Анкалаева с Уокером
  • Gettyimages.ru

«Уже на неделе будет объявлено. Бой пройдёт в конце этого или начале следующего года», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.

Ранее Уокер раскритиковал Анкалаева за запрещённый приём на турнире UFС 294.

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