UFC в ближайшее время объявит о повторном бое Анкалаева с Уокером
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«Уже на неделе будет объявлено. Бой пройдёт в конце этого или начале следующего года», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Поединок между спортсменами в полутяжёлой весовой категории на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) 21 октября признан несостоявшимся. Анкалаев ударил соперника коленом в голову, после чего рефери остановил поединок. Врачи сообщили, что бразилец не может продолжить бой.
Ранее Уокер раскритиковал Анкалаева за запрещённый приём на турнире UFС 294.