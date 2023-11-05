RT в Telegram
Подпишись

Радимов: не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть у «Локомотива»

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 14-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Локомотива».
Радимов: не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть у «Локомотива»
  • РИА Новости

«Не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно. Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

После 13 туров РПЛ «Спартак» с 20 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тем же количеством очков занимает шестую строчку. 

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить