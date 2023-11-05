Радимов: не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть у «Локомотива»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о матче 14-го тура чемпионата России с участием «Спартака» и «Локомотива».

«Не вижу, за счёт чего «Спартак» может выиграть, учитывая все проблемы внутри команды. Думаю, что «Локомотив» должен победить уверенно. Гильермо не справился с давлением, а оно громадное, когда нет результатов — всегда виноват главный тренер», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

После 13 туров РПЛ «Спартак» с 20 очками и занимает восьмое место в турнирной таблице. «Локомотив» с тем же количеством очков занимает шестую строчку.

Ранее полузащитник «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».