Менеджер Махачева заявил об отсутствии интереса у бойца к реваншу с Оливейрой
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«Ислам в одностороннем порядке побил Оливейру, бой с ним неинтересен. Мотивации драться с ним нет. Но настаивать на чём-либо не будем», — цитирует Магомедова ТАСС.
Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.
21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.
Ранее сообщалось, что поединок Махачева и Оливейры может возглавить турнир UFC 297.