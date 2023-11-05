Менеджер Махачева заявил об отсутствии интереса у бойца к реваншу с Оливейрой

Менеджер бойца смешанных единоборств (MMA) чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева Ризван Магомедов рассказал, что россиянин не заинтересован в поединке с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Ислам в одностороннем порядке побил Оливейру, бой с ним неинтересен. Мотивации драться с ним нет. Но настаивать на чём-либо не будем», — цитирует Магомедова ТАСС.

Напомним, что Оливейра из-за травмы снялся с титульного боя на турнире UFC 294 с Махачевым.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На турнире в Абу‑Даби (ОАЭ) он победил бойца нокаутом в первом раунде.

Ранее сообщалось, что поединок Махачева и Оливейры может возглавить турнир UFC 297.