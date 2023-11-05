МОК: случай России уникален, его нельзя сравнивать с другими конфликтами в мире

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что нельзя сравнивать случай России с другими конфликтами в мире.

«Случай России уникален, и его нельзя сравнивать с другим конфликтами в мире, поскольку принятые меры МОК являются следствием начала СВО во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине», — цитирует представителя организации Reuters.

1 ноября МОК предостерёг спортсменов от дискриминационного поведения по отношению к израильтянам.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян к участию в соревнованиях, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее МОК объяснил разницу между отстранением России и ситуацией с Израилем и Палестиной.