Павлович — о бое с Аспинэллом: крепкий противник, но я готов на 100%

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Павлович высказался о своём поединке с англичанином Томом Аспинэллом.

«Крепкий парень, который может бить, бороться. Физически крепкий. Голодный — подчеркну это слово, потому что и я очень голодный до этого пояса. Я говорю, я готов на все 100%. Это будет очень интересное зрелище, никто никому не собирается уступать», — приводит слова Павловича Sport24.

Поединок Павловича с Аспинэллом состоится 11 ноября на турнире UFC 295 в Нью‑Йорке.

Бой стал возможным, так как действующий чемпион организации в тяжёлом весе американец Джон Джонс получил травму и не сможет сразиться с соотечественником Стипе Миочичем.

Ранее Виталий Минаков выразил уверенность, что Павлович победит Аспинэлла.