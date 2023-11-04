Есипенко обыграл Магсудлу и остановился в шаге от выхода на турнир претендентов
21-летний российский шахматист в матче десятого тура нанёс поражение иранцу Пархаму Магсудлу.
Россиянин за тур до окончания соревнования лидирует с 7,5 очка.
Турнир Международной шахматной федерации на острове Мэн в Ирландском море завершится 5 ноября. Два лучших участника завоюют путёвку на турнир претендентов.
Общий призовой фонд соревнований составляет $600 тыс.
Ранее российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался об украинце Юрии Кузубове, который пожал руку россиянину Владиславу Артемьеву на турнире ФИДЕ Grand Swiss.