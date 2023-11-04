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Цыплаков заявил, что старается не думать о личной статистике в КХЛ

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Нападающий московского «Спартака» Максим Цыплаков признался после матча с нижегородским «Торпедо», что больше думает о результатах команды, чем о своей статистике в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Цыплаков заявил, что старается не думать о личной статистике в КХЛ
  • Gettyimages.ru

«Стараюсь не следить и не задумываться об индивидуальной статистике. Интересная игра, много моментов, надеюсь, зрителям понравилось. Хорошо, что забили в конце, хотя много моментов было и у них, и у нас. Думаю, что удача сегодня была на нашей стороне», — цитирует Цыплакова ТАСС.

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 в пользу красно-белых. Цыплаков забросил одну из шайб.

«Спартак» (38 очков) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (34) — третье. 

Ранее Алексей Жамнов заявил, что проведёт переговоры с Ильёй Ковальчуком о выступлении за «Спартак».

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