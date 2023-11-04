Ишмуратова заявила, что выступать на международных турнирах без флага унизительно

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что выступать на международных турнирах без флага и гимна унизительно.

«Всегда подчёркиваю, что большинство наших спортсменов — армейцы, динамовцы, то есть представители тех силовых структур, которые давали присягу при гимне и флаге. Без этих предметов государственности выступать унизительно», — приводит слова Ишмуратовой РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.