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Ишмуратова заявила, что выступать на международных турнирах без флага унизительно

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова заявила, что выступать на международных турнирах без флага и гимна унизительно.
Ишмуратова заявила, что выступать на международных турнирах без флага унизительно
  • РИА Новости

«Всегда подчёркиваю, что большинство наших спортсменов — армейцы, динамовцы, то есть представители тех силовых структур, которые давали присягу при гимне и флаге. Без этих предметов государственности выступать унизительно», — приводит слова Ишмуратовой РИА Новости.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.

Ранее Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.

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