Ишмуратова заявила, что выступать на международных турнирах без флага унизительно
- РИА Новости
«Всегда подчёркиваю, что большинство наших спортсменов — армейцы, динамовцы, то есть представители тех силовых структур, которые давали присягу при гимне и флаге. Без этих предметов государственности выступать унизительно», — приводит слова Ишмуратовой РИА Новости.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян до соревнований, если они выступят против проведения СВО. Также МОК предложил российским спортсменам обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли комментарии по ситуации на Украине.
Ранее Чернышенко заявил, что МОК использует Олимпиаду как рычаг политической борьбы.