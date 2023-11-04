Игнатьев не смог назвать фаворита в матче «Локомотив» — «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился ожиданиями от матча 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Локомотивом» и «Спартаком».

«Это будет очень интересная игра. Определить победителя сложно, потому что матч стоит особняком. Кто победит? Я затрудняюсь ответить», — цитирует Игнатьева Euro-Football.

«Локомотив» сыграет на своём поле со «Спартаком» 5 ноября. Игра начнётся в 19:30 мск. Оба клуба набрали по 20 очков и занимают седьмое и восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что надеется сыграть с «Локомотивом».