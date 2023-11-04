RT в Telegram
Подпишись

«Факел» благодаря голу Якимова вырвал победу у «Ахмата» в 14-м туре РПЛ

Короткая ссылка
«Факел» одержал победу над «Ахматом» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу.
«Факел» благодаря голу Якимова вырвал победу у «Ахмата» в 14-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1.

За победителей мячи забили Евгений Марков (59-я минута) и Вячеслав Якимов (90 + 3).

В составе хозяев голом отметился Дарко Тодорович  (45 + 3).

Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12).

Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов верно удалил Срджана Бабича в матче РПЛ «Факел» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить