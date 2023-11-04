«Факел» благодаря голу Якимова вырвал победу у «Ахмата» в 14-м туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» завершилась со счётом 2:1.
За победителей мячи забили Евгений Марков (59-я минута) и Вячеслав Якимов (90 + 3).
В составе хозяев голом отметился Дарко Тодорович (45 + 3).
Таким образом, «Факел» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Ахмат» — 13-й (12).
Ранее сообщалось, что Владислав Безбородов верно удалил Срджана Бабича в матче РПЛ «Факел» — «Спартак».