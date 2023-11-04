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Тренеру минского «Динамо» попали шайбой в голову в матче КХЛ с «Металлургом»

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Главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову попали шайбой в голову во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом».
Тренеру минского «Динамо» попали шайбой в голову в матче КХЛ с «Металлургом»
  • Gettyimages.ru

Специалист с улыбкой отреагировал на инцидент. Помощь врачей ему не понадобилась.

После второго периода «Металлург» побеждает «Динамо» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судейства.

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