Тренеру минского «Динамо» попали шайбой в голову в матче КХЛ с «Металлургом»

Главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову попали шайбой в голову во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом».

Специалист с улыбкой отреагировал на инцидент. Помощь врачей ему не понадобилась.

После второго периода «Металлург» побеждает «Динамо» со счётом 5:1.

Ранее сообщалось, что Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судейства.