Тренеру минского «Динамо» попали шайбой в голову в матче КХЛ с «Металлургом»
Главному тренеру минского «Динамо» Дмитрию Квартальнову попали шайбой в голову во время матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Металлургом».
- Gettyimages.ru
Специалист с улыбкой отреагировал на инцидент. Помощь врачей ему не понадобилась.
После второго периода «Металлург» побеждает «Динамо» со счётом 5:1.
Ранее сообщалось, что Ротенберг дисквалифицирован на один матч КХЛ за критику судейства.
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