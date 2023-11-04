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Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» может играть в Европе

Футболист «Спартака» Бабич считает, что Соболев мог бы заиграть в Европе

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Защитник «Спартака» Срджан Бабич высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Соболеве.
Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» может играть в Европе
  • РИА Новости

«Александр — очень качественный нападающий. Его уровень позволяет играть в любом европейском клубе. Соболев смог бы закрепиться в топ‑клубе Европы. Например, в Испании», — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал Соболева психологически нестабильным.

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