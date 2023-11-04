Бабич ответил, кто из российских футболистов «Спартака» может играть в Европе
Футболист «Спартака» Бабич считает, что Соболев мог бы заиграть в Европе
- РИА Новости
«Александр — очень качественный нападающий. Его уровень позволяет играть в любом европейском клубе. Соболев смог бы закрепиться в топ‑клубе Европы. Например, в Испании», — приводит слова Бабича «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне 26-летний россиянин забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи в 13 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее бывший главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Властимил Петржела назвал Соболева психологически нестабильным.