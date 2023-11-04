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Дзюдоистка Курбонмамадова надеется выиграть Олимпиаду в Париже

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Россиянка Дарья Курбонмамадова прокомментировала победу на чемпионате Европы по дзюдо.
Дзюдоистка Курбонмамадова надеется выиграть Олимпиаду в Париже
  • РИА Новости

«Для меня это золото — очень важная медаль. В последнее время не всё складывалось так, как хотелось. Когда ты стал лучшим на континенте, ты идёшь дальше, к титулу сильнейшего в мире, а затем и к победе на Олимпийских играх.

Здорово, что у нас есть возможность выступать и набирать рейтинг. Надеюсь, что я встала на победную тропу, смогу квалифицироваться и побороться на Олимпиаде в Париже», — приводит слова Курбонмамадовой пресс-служба Федерации дзюдо России.

Курбонмамадова в финальной схватке в весовой категории до 57 кг победила иппоном сербку Марику Перишич.

Сборная России выступает на ЧЕ-2023 в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что россиянка Сабина Гилязова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по дзюдо.

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