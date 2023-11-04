Чернышенко: Игры Будущего продемонстрируют гармоничное развитие личности

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего продемонстрируют гармоничное развитие личности.

«Совсем скоро останется 100 дней до Игр Будущего, которые продемонстрируют гармоничное развитие личности, а не только для тех, кто зависает перед компьютером.

Мы ожидаем более 100 стран-участниц по 21 совершенно новой дисциплине, не попадающей под регулирование международных спортивных организаций, которые всеми способами пытаются блокировать развитие спорта в мире, изолировать нас, но это всё пройдёт», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее Чернышенко заявил, что руководство МОК пытается усидеть на двух стульях в свете сменившейся политической повестки после обострения конфликта между Израилем и Палестиной.