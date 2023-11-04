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Чернышенко: Игры Будущего продемонстрируют гармоничное развитие личности

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Игры Будущего продемонстрируют гармоничное развитие личности.
Чернышенко: Игры Будущего продемонстрируют гармоничное развитие личности
  • РИА Новости

«Совсем скоро останется 100 дней до Игр Будущего, которые продемонстрируют гармоничное развитие личности, а не только для тех, кто зависает перед компьютером.

Мы ожидаем более 100 стран-участниц по 21 совершенно новой дисциплине, не попадающей под регулирование международных спортивных организаций, которые всеми способами пытаются блокировать развитие спорта в мире, изолировать нас, но это всё пройдёт», — приводит слова Чернышенко ТАСС.

Игры Будущего пройдут в Казани с 23 февраля по 3 марта 2024 года. 

Ранее Чернышенко заявил, что руководство МОК пытается усидеть на двух стульях в свете сменившейся политической повестки после обострения конфликта между Израилем и Палестиной.

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