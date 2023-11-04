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Ханты-мансийская «Югра» стала победителем «Русской классики»

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Ханты-мансийская «Югра» одержала победу над тульским АКМ в матче «Русской классики» Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
Ханты-мансийская «Югра» стала победителем «Русской классики»
  • РИА Новости

Встреча проходила на футбольном стадионе «Югра‑Атлетикс» вместимостью 10 тыс. человек и завершилась со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил Владислав Картаев. Ещё одну шайбу забросил Семён Переляев. 

Таким образом, «Югра» стала победителем «Русской классики», завоевав трофейный самовар.

Как сообщила пресс-служба ВХЛ, «Русская классика» 2023 года вошла в топ-3 самых тёплых игр под открытым небом. Температура воздуха в Ханты-Мансийске составила -4 °С.

Ранее нижнекамский «Нефтехимик» поддержал «Сан-Хосе Шаркс» после десяти поражений подряд на старте сезона Национальной хоккейной лиги.

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