Футболист ЦСКА Файзуллаев назвал Месси своим кумиром
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«Месси. Очень уважаю его не только как футболиста, но и как человека. Со стороны он кажется скромным и очень спокойным. Стремлюсь быть как Лео», — приводит слова Файзуллаева сайт московского клуба.
Полузащитник заявил, что поддерживает «Барселону» и смотрит почти каждый матч каталонской команды.
«Стараюсь что-то почерпнуть новое для себя от футболистов, которые выступают в «Барселоне» на моей позиции», — сказал он.
В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил один мяч и отдал четыре результативные передачи в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее Файзуллаев сравнил футбол в Узбекистане и России.