RT в Telegram
Подпишись

Месси заявил, что больше не будет играть в Европе

Короткая ссылка
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что больше не будет играть в Европе.
Месси заявил, что больше не будет играть в Европе
  • Gettyimages.ru

«Европейский футбол для меня закрыт? Да. Слава богу, у меня была выдающаяся карьера, и я выиграл всё, о чем мечтал. Не думаю, что когда‑нибудь вернусь к выступлениям в Европе», — приводит слова Месси Фабрицио Романо со ссылкой на L’Equipe.

Летом Месси подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Месси ответил на вопрос о шансах на возвращение в «Барселону».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить