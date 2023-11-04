Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси заявил, что больше не будет играть в Европе.

«Европейский футбол для меня закрыт? Да. Слава богу, у меня была выдающаяся карьера, и я выиграл всё, о чем мечтал. Не думаю, что когда‑нибудь вернусь к выступлениям в Европе», — приводит слова Месси Фабрицио Романо со ссылкой на L’Equipe.

Летом Месси подписал с «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее Месси ответил на вопрос о шансах на возвращение в «Барселону».