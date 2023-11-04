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Философенко заявил, что не заметил негативного отношения к россиянам на ЧЕ по дзюдо

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Старший тренер мужской сборной России по дзюдо Константин Философенко заявил, что не сталкивался с негативным отношением к россиянам на чемпионате Европы во Франции.
Философенко заявил, что не заметил негативного отношения к россиянам на ЧЕ по дзюдо
  • Gettyimages.ru

«Какого‑то негатива вообще не заметно. Единственное, нас из соображений безопасности поселили в отдельную гостиницу.

Европейцы борются одни из сильнейших, все чемпионы мира последнего первенства. Грузинская команда приехала в очень сильном составе. Им немножко попроще, а у нас другие задачи, мы всё‑таки рассчитываем на Олимпийские игры», — приводит слова Философенко «Матч ТВ».

Сборная России выступает на ЧЕ-2023 в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что Курбонмамадова выиграла золото на чемпионате Европы по дзюдо.

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