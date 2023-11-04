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Тренер «Вашингтона» Карбери назвал причины низкой результативности команды в текущем сезоне НХЛ

Тренер «Вашингтона» Карбери недоволен игрой команды в атаке в текущем сезоне НХЛ

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери поделился мнением об игре команды в нападении в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тренер «Вашингтона» Карбери назвал причины низкой результативности команды в текущем сезоне НХЛ
  • AP

«Есть две области, в которых «Вашингтон» недостаточно хорошо работает в нападении. Одна из них — атака и завершение. Я имею в виду не бросок шайбы мимо вратаря, а передачи перед линией ворот. Мы находимся в уязвимом положении и просто не можем сделать последнюю одну или две передачи», — приводит слова Карбери RMNB.

По словам тренера, вторая проблема команды — недостаточный трафик перед вратарями уровня НХЛ.

«Мы постоянно говорим после игр: «Блин, этот парень должен выиграть «Везину» в этом году». В какой-то момент нам приходится посмотреть на себя в зеркало. Мы должны бросить себе вызов и подумать, как пробраться внутрь и заслонить голкипера в определённые моменты», — сказал он.

После девяти матчей регулярного чемпионата «Кэпиталз» набрали девять очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Всего столичная команда забросила 19 шайб.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче НХЛ.

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