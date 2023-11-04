В ЦСКА назвали ожидаемым решение о дисквалификации трёх игроков молодёжной команды

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал дисквалификацию Ярослава Арбузова, Дениса Першина и Максима Сидельникова на два матча Молодёжной футбольной лиги (МФЛ).

«Решение было ожидаемым. Победа в дерби в каждом возрасте исключительно важна и эмоции парней понятны, но, к сожалению, даже у таких объединяющих и радостных моментов с болельщиками могут быть последствия, которые стоит держать в голове», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Игроки были дисквалифицированы за скандирование нецензурных выражений в адрес «Спартака» во время матча 15‑го тура МФЛ (2:1). Также всем выписали штраф в размере 500 рублей по решению суда.

Ранее сообщалось, что КДК РФС оштрафовал «Рубин» на 70 тыс. рублей по итогам матча с ЦСКА.