Махачев предложил организовать встречу по вольной борьбе между сборными России и США

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев предложил организовать матчевую встречу по вольной борьбе между сборными России и США.

«Надо привезти на PWL американскую команду по вольной борьбе и организовать матчевую встречу между Россией и Америкой. Будет очень интересно. Даниэль Кормье будет пристально смотреть за этим, он всегда отправляет в наши беседы в социальных сетях выступления борцов из США», — приводит слова Махачева Mma.metaratings.ru.

21 октября россиянин второй раз подряд защитил чемпионский титул в лёгком весе в поединках с австралийцем Александером Волкановски. На 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бойца с Зелёного континента нокаутом в первом раунде.

Ранее Махачев признался, что не придаёт большого значения тому, что его сравнивают с бывшим обладателем титула Хабибом Нурмагомедовым.