Месси: думал о завершении карьеры в «Барселоне», но это невозможно

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о шансах на возвращение в «Барселону».

«Нет, никаких шансов. Совсем нет. Я мог вернуться в «Барселону», но этого не произошло. Я думал о завершении карьеры там, но это невозможно», — приводит слова Месси журналист Фабрицио Романо.

Летом Месси подписал с американским клубом «Интер Майами» контракт до 31 декабря 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси не получил награду лучшему новичку MLS.