Лучший бомбардир текущего сезона НХЛ Хьюз влетел в борт и получил травму

Американский форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сент-Луис Блюз».

Встреча проходила на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

Во время атаки на ворота соперника 22-летний канадец после броска прокатился по льду и влетел в борт, повредив верхнюю часть тела.

Напомним, что Хьюз является лучшим бомбардиром текущего сезона НХЛ. На счету форварда 20 (5 + 15) очков в 10 играх регулярного чемпионата.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче НХЛ.