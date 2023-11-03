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Авербух считает, что Протопопов внёс большой вклад в развитие фигурного катания

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Хореограф и продюсер Илья Авербух выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Олега Протопопова.
Авербух считает, что Протопопов внёс большой вклад в развитие фигурного катания
  • РИА Новости
  • © Сергей Лидов

«Безусловно, это великий фигурист, который внёс большой вклад в развитие фигурного катания, они вместе с Людмилой посвятили свою жизнь льду, сконцентрировали свою судьбу друг на друге», — цитирует Авербуха ТАСС.

По его словам, они «не стали великими тренерами, родителями, решили кататься всегда и везде»,

«В этом тоже есть определённое сподвижничество. Я точно не знаю, во сколько они завершили карьеру, но я знаю, что в 70 лет они продолжали выступать на достаточно хорошем уровне, любили принимать участие в ледовых шоу», — добавил Авербух.

Протопопову был 91 год. Более 40 лет он жил в Швейцарии, где его и не стало. Людмила Белоусова, жена и партнёрша фигуриста, скончалась в 2017 году.

Напомним, что пара Белоусова — Протопопов первой исполнила многие элементы, которые впоследствии вошли в обязательную программу фигуристов всего мира.

Ранее сообщалось, что ОКР выразил соболезнования родным и близким Протопопова.

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